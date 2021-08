Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'erreur fatale de Guardiola pour Messi !

Publié le 10 août 2021 à 2h00 par A.M.

En recrutant Jack Grealish pour plus de 100M€, Manchester City a hypothéqué ses chances d'attirer Lionel Messi qui n'a pourtant pas prolongé son contrat au FC Barcelone.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. En effet, jeudi dernier, le FC Barcelone a publié un communiqué afin d'assurer que Lionel Messi ne prolongerait pas son contrat et quittera ainsi son club de toujours. Le PSG semble être sa prochaine destination bien que Manchester City aurait pu faire effet de candidat idéal. Mais Pep Guardiola a rapidement mis fin à ce dossier : « Nous avons dépensé 40 millions pour Jack Grealish. On a payé 100 millions et on a gagné 60 millions (grâce aux transferts). Et il portera le numéro 10. Nous étions convaincus par Grealish et convaincus que Leo resterait au Barça. En ce moment, il n'est pas dans nos pensées . » ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, Ludovic Giuly confirme que les Citizens ont laissé passer leur chance.

«S’ils avaient su, ils auraient gardé cet argent pour Messi !»