Mercato - PSG : Leonardo voudrait piocher à l'ASSE pour la succession de Meunier !

Publié le 16 mai 2020 à 12h00 par A.D.

Alors que Thomas Meunier sera en fin de contrat à l'issue du mois de juin, Leonardo pourrait se tourner vers Mathieu Debuchy. Selon la presse italienne, le directeur sportif du PSG privilégierait le latéral droit de l'ASSE à Mattia De Sciglio.

Leonardo pourrait faire ses emplettes à l'ASSE pour remplacer Thomas Meunier. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, l'international belge serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Alors qu'il devrait perdre Thomas Meunier, Leonardo s'activerait en coulisses pour dénicher un nouvel arrière droit. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs noms, et notamment Mattia De Sciglio et Nelson Semedo. Mais ce ne serait pas tout, puisque, selon la presse italienne, l'ancien du Milan AC étudierait également la possibilité de recruter Mathieu Debuchy (34 ans).

Mathieu Debuchy dans les petits papiers de Leonardo ?