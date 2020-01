Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Debuchy affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 1 février 2020 à 0h30 par J.-G.D.

Devant la presse, Mathieu Debuchy, latéral droit de l'ASSE, est revenu sur son arrivée dans le Forez et en a profité pour évoquer son après-carrière.

Arrivé à l’hiver 2018, après la rupture de son contrat à Arsenal, Mathieu Debuchy avait vite pris sa place dans le onze de l’ASSE. Lié avec les Verts jusqu’en 2021, le défenseur de 34 ans peut se poser des questions sur sa prochaine retraite. Raccrochera-t-il les crampons au terme de son bail à Saint-Etienne ? Interrogé par les journalistes ce vendredi, avant d'affronter le FC Metz, Debuchy en dit plus sur son futur.

« J’espère jouer le plus longtemps possible »