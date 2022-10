Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo viré, le Qatar dit adieu à un gros coup

Publié le 29 octobre 2022 à 06h00

Thibault Morlain

Pour son nouveau projet, le PSG a décidé d'opérer des choix forts. A la tête du sportif, Leonardo a ainsi été remercié et remplacé par Luis Campos. Revenu en 2019 dans la capitale française, le Brésilien a donc fait ses valises et par la même occasion, un gros dossier a pris fin pour le PSG.

Après avoir lancé le projet QSI au PSG, Leonardo avait été rappelé par Nasser Al-Khelaïfi afi de remettre le club de la capitale sur les bons rails. En 2019, le Brésilien avait alors retrouvé son poste de directeur sportif. Toutefois, au fil des mois, la situation s'est tendue avec Leonardo et le verdict a fini par tomber à l'été 2021. Ainsi, il a été remercié, le Qatar préférant faire confiance à Luis Campos pour lancer la nouvelle ère au PSG.

La fin du dossier Vinicius Jr

Leonardo a donc quitté ses fonctions de directeur sportif du PSG et par la même occasion, les dossiers lancés par le Brésilien ont été abandonnés. Cela a notamment été le cas avec Vinicius Jr. Pendant de longs mois, Leonardo a tenté de recruter le crack du Real Madrid en vain. Selon les informations de AS , c'était même devenu une obsession pour l'ex-dirigeant du PSG. Mais voilà que le Real Madrid n'aurait plus rien à craindre des Parisiens.

Une prolongation au Real Madrid