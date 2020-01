Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut frapper un grand coup à... 0€ !

Publié le 3 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

A l'image du recrutement d'Ander Herrera, arrivé libre l'été dernier, Leonardo souhaiterait renouveler l'expérience et s'est positionné sur plusieurs joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain.

Leonardo l'a annoncé dès son retour, le recrutement bling-bling, c'est terminé. Autrement dit, le Paris Saint-Germain tentera de flairer les bons coups financiers et ne dépensera plus sans compter. L'été dernier, le directeur sportif parisien a d'ailleurs donné le ton en ne dépensant jamais plus de 30M€. Le PSG a par ailleurs bouclé l'arrivée d'Ander Herrera, libre suite à la fin de son bail avec Manchester United. Et visiblement, ce recrutement a donné des idées à Leonardo.

Fernandinho, Eriksen et Aranguiz, les futurs gros coups de Leonardo ?

En effet, en vue de l'été prochain, le PSG vise plusieurs joueurs dont le contrat prend fin à l'issue de la saison. Ainsi, l'intérêt de Leonardo pour Christian Eriksen (Tottenham) a plusieurs fois été évoqué et son arrivée serait sans nul doute un très joli coup. Moins renommé, Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen) est également suivi par le PSG où sa grinta et son impact physique pourraient faire le plus grand bien. Enfin, plus récemment, Leonardo s'est penché sur la situation de Fernandinho (Manchester City) comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité. Autrement dit, le directeur sportif brésilien compte bien renforcer le PSG à petit prix dans les mois à venir.