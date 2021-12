Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut éviter une nouvelle catastrophe chez les jeunes !

Publié le 10 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Déjà miné par de nombreux départs chez les jeunes, le PSG tente de freiner cet exode et actuellement, la priorité de Leonardo se nommerait Xavi Simons.

Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Kingsley Coman… La liste des joueurs ayant quitté tôt le PSG pour exploser ailleurs est longue. Un exode des talents qui fait tâche au sein du club de la capitale. Depuis son retour, Leonardo s’active donc pour résoudre cela en sécurisant l’avenir des pépites parisiennes. Toutefois, des départs se produisent encore et devraient encore arriver. Xavi Simons pourrait-il notamment être le prochain sur la liste des pépites ayant quitté le PSG ?

Un avenir au PSG ?