Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut éviter une nouvelle catastrophe après Aouchiche et Kouassi !

Publié le 8 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que le PSG a perdu deux de ses plus gros espoirs l’été dernier avec Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, Leonardo entend ne pas répéter cette erreur avec les futures pépites parisiennes.

Chaque année, la liste des pépites à quitter le PSG ne cesse de s’allonger. Et l’été dernier, deux nouveaux noms se sont ajoutés : Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Promis pourtant à un bel avenir dans la capitale, ils ont préféré aller exploser ailleurs, signant respectivement à l’ASSE et au Bayern Munich. Un terrible coup dur pour le PSG que Leonardo souhaite éviter au maximum. Pour cela, le Brésilien a déjà sécurisé l’avenir de nombreux talents parisiens, mais cela serait désormais loin d’être terminé…

Kamara, le prochain sur la liste ?