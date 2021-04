Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Kouassi en rajoute une couche sur son départ du PSG !

Publié le 6 avril 2021 à 14h10 par T.M.

L’été dernier, Tanguy Kouassi a préféré signer son premier contrat pro au Bayern Munich plutôt qu’au PSG. Un choix que ne regrette visiblement le désormais espoir bavarois.

Cela fait maintenant de longues années que le PSG subit de plein fouet l’exode de ses talents. Chaque saison, nombreuses sont les pépites parisiennes à faire leurs valises pour exploser ailleurs. Cela a donc encore été le cas l’été dernier avec deux gros départs, ceux d’Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Annoncés comme deux des plus grands espoirs du PSG, ils n’ont pas voulu y continuer leur aventure, préférant signer leur premier contrat pro avec l’ASSE et le Bayern Munich. Et désormais en Bavière, Kouassi est plus épanouit que jamais.

« Le bon choix »