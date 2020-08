Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir régler un gros dossier !

Publié le 12 août 2020 à 3h30 par T.M.

Ce mardi, le Real Madrid a officialisé le retour d’Alphonse Areola au PSG après un prêt d’une saison. De quoi donner un peu plus de travail à Leonardo, qui va devoir gérer le cas du champion du monde.

Après avoir enchainé les prêts au début de sa carrière, Alphonse Areola a ensuite eu sa chance au PSG. Néanmoins, malgré un statut de numéro 1, le champion du monde n’a pas totalement réussi à convaincre. Ainsi, avec le retour de Leonardo l’été dernier, Keylor Navas a posé ses valises dans la capitale pour être titulaire. Ne voulant pas rester dans l’ombre du Costaricien, Areola est alors parti en prêt au Real Madrid, où il a eu quelques chances pour se montrer derrière Thibaut Courtois. Mais cette aventure est désormais terminée. « Le club veut remercier Areola pour son professionnalisme et son comportement durant cette saison et lui souhaite bonne chance pour sa nouvelle étape. Le Real Madrid remercie également le PSG qui nous a donné la possibilité d’avoir Areola dans notre effectif », a annoncé le Real Madrid ce mardi, qui renvoie donc Areola au PSG.

Revenir pour aussitôt repartir ?

Prochainement, Alphonse Areola va retrouver le PSG, mais cela pourrait bien être bref. Alors que le portier de 27 ans est encore sous contrat jusqu’en 2023, pas sûr que la place de numéro 2 derrière Keylor Navas lui convienne, d’autant plus avec l’Euro qui se disputera l’été dernier. L’international français a donc besoin de jouer et cette fois, c’est un transfert définitif du PSG qui pourrait intervenir. Dernièrement, Le 10 Sport vous révélait alors l’intérêt de deux clubs de Premier League pour Areola : Newcastle et Chelsea. Et c’est certainement de l’autre côté de la Manche que son avenir devrait s’écrire.