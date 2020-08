Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale qui s'enflamme encore pour son arrivée !

Publié le 12 août 2020 à 7h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Sarabia s'est engagé en faveur du PSG. Un choix qu'il est loin de regretter.

De retour au PSG depuis la fin de la dernière saison, Leonardo n'a pas chômé lors du dernier mercato estival. Pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif italo-brésilien a recruté à tous les postes. Ainsi, Keylor Navas, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Pablo Sarabia et Mauro Icardi ont rejoint les rangs du PSG. Interrogé sur son arrivée dans le club de la capitale, l'attaquant espagnol s'est enflammé et a clairement expliqué qu'il ne regrettait pas son choix d'avoir rejoint Paris.

«Je suis très heureux depuis mon premier jour au PSG»