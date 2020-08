Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sarabia affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 11 août 2020 à 21h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Sarabia a quitté le PSG pour rejoindre le FC Séville. Alors qu'il achèvera bientôt sa première saison avec le club de la capitale, l'attaquant espagnol a lâché des indications sur son avenir.

Très en vue du côté du FC Séville, Pablo Sarabia a tapé dans l'oeil du PSG. De retour dans le club de la capitale à la fin de la dernière saison, Leonardo est parvenu à trouver un terrain d'entente avec le club andalou pour le transfert de l'attaquant espagnol. Transféré du FC Séville pour 18M€ lors du dernier mercato estiva, Pablo Sarabia est sur le point de terminer sa première saison avec le PSG et il ne semble pas vouloir aller voir ailleurs de si tôt. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport , Pablo Sarabia a lâché ses vérités sur son avenir.

«Je souhaite continuer à gagner des titres, le PSG m'a donné cette opportunité»