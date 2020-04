Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup dans le dossier Mbappe…

Publié le 23 avril 2020 à 15h15 par T.M.

Certaines informations sorties en Espagne laissent supposer que Leonardo pourrait bien tenter un coup dans le dossier Mbappe. Explication.

Le quotidien sportif AS lance une information de taille sur le dossier Mbappe, affirmant que Leonardo aurait été très clair si jamais Mbappe ne prolongeait pas : le PSG serait déterminé à le garder jusqu’au bout de son contrat, soit jusqu’en juin 2022, et donc à s’asseoir sur un gros transfert au Real Madrid en juin 2021 (pour au moins 150 millions d’euros).

Perturber l’axe Mbappe-Real…

Si cette information se confirme, elle s’apparente à un début de mise de pression de la part du PSG, à la fois sur le Real Madrid et sur le clan Mbappe. Car la perspective de devoir attendre encore une année de plus pourrait bien poser un problème au Real, qui ronge son frein depuis déjà un an sur la piste Mbappe, et aussi au joueur, qui pendant ce temps-là n’a toujours pas le contrat XXL à la hauteur de son statut. Le Real Madrid et Mbappe seront-ils prêts à attendre encore deux ans ? C’est à voir… De la sorte, Leonardo vise sans doute à semer le doute, tant dans l’esprit du joueur que de celui du club merengue…