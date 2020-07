Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente tout pour éviter un nouveau cas Kouassi !

Publié le 8 juillet 2020 à 11h45 par A.M.

Confronté aux départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche avant même la signature de leur premier contrat professionnel, Leonardo ne veut pas connaitre une nouvelle déception avec El Chadaille Bitshiabu.

L'été a bien mal commencé pour le centre de formation du PSG. En effet, le club de la capitale a vu filer Tanguy Kouassi, qui s'est engagé avec le Bayern Munich, mais également Adil Aouchiche, qui devrait signer en faveur de l'ASSE bien que l'identité de son futur club n'ait pas encore été dévoilée. Un coup dur pour le PSG qui voit donc filer deux de ses plus grands espoirs, mais c'est une surtout une fâcheuse habitude pour le club de la capitale qui s'inquiète désormais pour l'avenir de son défenseur central de 15 ans El Chadaille Bitshiabu, convoité par plusieurs grands clubs européens.

Leonardo tente de blinder El Chadaille Bitshiabu

Bien connu des recruteurs, El Chadaille Bitshiabu évolue avec l'équipe de France U16 et les U17 Nationaux du PSG alors qu'il n'a 15 ans, ce qui témoigne d'une certaine précocité qui n'a pas échappé au Bayern Munich et au Real Madrid, qui s'intéresseraient à lui. Toutefois, selon les informations de Loïc Tanzi, journaliste de RMC Sport , Leonardo ne compte pas se laisser faire et aurait prévu de rencontrer les représentants du joueur jeudi pour avancer dans les discussions. El Chadaille Bitshiabu serait pour l'instant favorable à l'idée de poursuivre l'aventure au PSG malgré les intérêts de plusieurs grands clubs européens.

Réunion demain entre les représentants du joueur et Leonardo pour essayer d’avancer #PSG #Mercato https://t.co/jjn2lbhftS — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 7, 2020