Mercato - PSG : La réponse approche pour l'arrivée d'Antonio Conte !

Publié le 10 mai 2022 à 22h15 par Pierrick Levallet

Alors que Mauricio Pochettino pourrait bien partir cet été, le PSG penserait à Antonio Conte pour prendre sa succession sur le banc parisien. Et le club de la capitale devrait être fixé dans les prochains jours concernant l'avenir de l'entraîneur italien.

Cet été, Mauricio Pochettino pourrait bien faire ses bagages et s’en aller loin du PSG. L’entraîneur argentin ne fait plus l’unanimité chez les champions de France, lui qui est régulièrement ciblé par les critiques des supporters parisiens. De son côté, Leonardo scruterait le marché des transferts à la recherche d’un successeur pour Mauricio Pochettino. Et le directeur sportif du PSG aurait quelques idées en tête, dont Antonio Conte. Doté d’un caractère fort, l’Italien pourrait convenir au club de la capitale afin de remettre un peu d’ordre dans l’effectif. On devrait d’ailleurs y voir un peu plus clair d’ici les prochains jours concernant l’avenir de l’entraîneur de 52 ans.

Le PSG sera fixé après la fin de la saison de Premier League pour l’avenir de Conte