Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se fait clairement refroidir pour Sergio Ramos !

Publié le 14 janvier 2021 à 22h10 par La rédaction

Alors que le PSG suivrait le dossier Sergio Ramos, les choses devraient se compliquer pour Leonardo. Alors que le capitaine du Real Madrid négocie toujours avec Florentino Pérez pour prolongation de contrat, il n’y aurait visiblement aucune chance pour l’Espagnol de rejoindre le club parisien.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Sergio Ramos. 16 ans après son arrivée en provenance du Séville FC, le joueur n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid, alors qu’il arrive en fin de contrat cet été. Le capitaine des Merengue négocierait toujours avec le président Florentino Pérez. Aucun accord n’a cependant encore été trouvé entre les deux parties, compte tenu des exigences du joueur de 34 ans qui ne correspondent pas à celles de la Casa Blanca. Le Real Madrid demanderait à Sergio Ramos de réduire son salaire de 10 % et de signer pour une année supplémentaire au lieu de deux. A l'affût pour saisir cette belle opportunité, le PSG suivrait le dossier de près, comme beaucoup de clubs européens. Mais les espoirs de Leonardo de recruter le capitaine du Real Madrid pourraient être réduits à néant.

« Il veut rester au Real Madrid, mais il veut rester à ses termes »