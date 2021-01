Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces énormes révélations sur le salaire de Mauricio Pochettino !

Publié le 14 janvier 2021 à 18h45 par T.M.

Le 2 janvier dernier, Mauricio Pochettino s’engageait officiellement avec le PSG jusqu’en juin 2022 et une année en option. Arrivé sur le banc du club de la capitale, l’Argentin aurait d’ailleurs signé un contrat en or.

Durant la trêve hivernale, le PSG a pris une décision radicale. En effet, payant la première partie de saison en deçà des attentes de son équipe, Thomas Tuchel a été remercié. Et pour le remplacer, le club de la capitale a fait appel à un ancien de la maison : Mauricio Pochettino. Après un peu plus d’un an sans exercer, l’ancien entraîneur de Tottenham a ainsi fait son retour au PSG, s’engageant jusqu’en juin 2022 et disposant également d’une année en option. Et pour convaincre Pochettino de venir, les Parisiens auraient mis les moyens.

Le pactole pour Pochettino !