Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'attaque à l'énorme coup Mohamed Salah !

Publié le 14 mai 2021 à 16h30 par Dan Marciano

En cas de départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid à la fin de la saison, le PSG pourrait tenter de recruter Mohamed Salah, auteur de 21 buts en Premier League cette saison sous le maillot de Liverpool.

L’avenir de Neymar réglé, Leonardo va pouvoir concentrer ses efforts sur le dossier Kylian Mbappé. Le directeur sportif du PSG tente de convaincre le joueur français de prolonger son contrat, qui expire pour l’instant en 2022. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 8 avril dernier, les deux parties discutent, mais les négociations sont bloquées. Un désaccord subsiste sur la durée du contrat, Mbappé souhaitait étirer son bail d’un ou deux ans afin de garder la maîtrise de son avenir. Il faut dire que le club de ses rêves, le Real Madrid, continue de lui faire les yeux doux. Comme indiqué par Le Parisien , Zinédine Zidane discute régulièrement avec le champion du monde 2018 afin de tenter de le convaincre de rejoindre la Liga la saison prochaine. A en croire certains médias espagnols, Florentino Perez serait proche d’un accord avec Kylian Mbappé, qui n’a pourtant pas annoncé son départ du PSG. Leonardo espère que le joueur restera en France, mais afin de ne pas être pris au dépourvu, le directeur sportif du PSG aurait commencé à explorer le marché. Le but est de dénicher son remplaçant et un joueur aurait retenu l’attention du Brésilien..

Salah, priorité du PSG en cas de départ de Mbappé