Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Mohamed Salah !

Publié le 8 décembre 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Mohamed Salah, Liverpool aurait l’intention de tout tenter pour le conserver.

Libre le 30 juin prochain, tout indique que Kylian Mbappé quittera librement le PSG à cette date. En effet, aucun accord n’a encore été trouvé entre le joueur et son club pour une prolongation, et rien ne laisse penser que cela se produira dans la mesure où il est avancé que le Français souhaite découvrir autre chose, comme ce fut le cas l’été dernier lorsqu’il voulait rejoindre le Real Madrid. De ce fait, le PSG n’a d’autre choix que de se pencher sur sa succession, et c’est dans cette optique que le club parisien est annoncé sur les traces de Mohamed Salah, lui dont le contrat expirera le 30 juin 2023 à Liverpool.

Liverpool veut absolument conserver Salah