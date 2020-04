Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active pour former un gros milieu de terrain !

Publié le 20 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Parmi les secteurs de jeu à renforcer en priorité, Leonardo s'active pour recruter des joueurs au milieu de terrain. Et comme vous le révèle Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG a déjà activé de nombreuses pistes dans l'entrejeu.

Cet été, c'est un mercato particulièrement palpitant qui attend le Paris Saint-Germain. Entre les feuilletons Mbappé et Neymar, l'option d'achat de Mauro Icardi, ou encore les joueurs en fin de contrat, Leonardo a du pain sur la planche. D'autant plus qu'en parallèle, il devra également renforcer l'effectif du club de la capitale. Et dans cette optique, le directeur sportif du PSG a déjà tranché concernant les secteurs de jeu à renforcer en priorité. Il faudra ainsi dénicher au moins un latéral des deux côtés, mais également des renforts au milieu de terrain. Et Leonardo ne manque pas d'idées.

Bennacer et Bakayoko, Leonardo active son réseau