Mercato - PSG : Leonardo revient à la charge pour un joueur du Real Madrid !

Publié le 30 août 2020 à 0h45 par Th.B.

Le PSG rechercherait un latéral gauche pour palier l’éventuel départ de Juan Bernat. Et Sergio Reguilon figurerait toujours dans les petits papiers du club de la capitale.

Fin juillet, la presse espagnole révélait un intérêt de Leonardo pour Sergio Reguilon. Disposant du statut d’indésirable au Real Madrid à cause des présences de Marcelo et de Ferland Mendy au poste de latéral gauche, l’Espagnol a effectué une saison en prêt au FC Séville où il a notamment remporté la Ligue Europa. Cependant, afin de remplir les caisses du club merengue, le Real Madrid songerait à définitivement se séparer de son joueur en le transférant. Et le PSG se montrerait très intéressé, d’autant plus que Juan Bernat pourrait finalement plier bagage, faute d’avoir pour le moment trouvé un accord avec le PSG pour une prolongation de contrat.

Sergio Reguilon de nouveau approché par Leonardo