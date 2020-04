Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message fort sur Houssem Aouar !

Publié le 25 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Pisté par le PSG en vue du prochain mercato, Houssem Aouar n’a pas affiché son souhait de quitter l’OL l’été prochain comme l’a indiqué Jean-Michel Aulas.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en janvier dernier, le PSG a coché le nom d’Houssem Aouar pour l’été prochain et envisage d’attirer le milieu offensif de l’OL pour garnir son entrejeu. Mais Aouar disposera-t-il d’un bon de sortie de la part du club rhodanien ? Et a-t-il seulement l’envie de quitter l’OL ? Interrogé vendredi par OL TV, Jean-Michel Aulas a fait passer un message fort au PSG sur ce dossier.

« On n’a pas de contact direct »