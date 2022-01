Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair dans ce dossier à 0€ !

Publié le 16 janvier 2022 à 20h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie serait dans le viseur du PSG. Présent en conférence de presse ce dimanche, Stefano Pioli, le coach des Rossoneri, s'est livré sur ce dossier.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€ l'été dernier, Leonardo voudrait en faire de même avec Franck Kessie en 2022. Alors que le milieu de terrain du Milan AC sera en fin de contrat le 30 juin, le directeur sportif du PSG verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter librement et gratuitement. Mais qu'en pensent les Rossoneri ?

«Les dirigeants savent comment entretenir de bonnes relations avec les joueurs et les agents»