Mercato - PSG : Leonardo reçoit un étonnant appel du pied !

Publié le 20 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Alexandre Letellier affiche sa volonté d'étendre à nouveau son bail d'une saison avec le PSG.

Bien que peu utilisé, Alexandre Letellier est parfaitement épanoui au PSG où il est arrivé durant l'été 2020 afin d'assurer le rôle de numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens de but. Son statut de joueur formé au club l'a grandement aidé puisque c'est un atout pour les listes de Ligue des champions. Toutefois, son contrat s'achève en juin prochain et son avenir est incertain. Mais une chose est sûre, le portier souhaite poursuivre l'aventure.

«Si l'histoire continue, ça sera super»