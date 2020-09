Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit le feu vert dans ce dossier chaud !

Publié le 1 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Depuis plusieurs semaines, l’incertitude règne autour de l’avenir de Juan Bernat règne. Et alors que les discussions ne sembleraient pas mener vers un accord pour une prolongation de contrat, l’Espagnol a révélé vouloir continuer au PSG.

Bien que les négociations auraient bel et bien débutées pour une prolongation de contrat entre le clan Juan Bernat et les dirigeants du PSG, un terrain d’entente ne semble pas être en passe d’être trouvé. C’est du moins l’information que Paris United révélait récemment, les représentants de Bernat se montrant trop gourmands d’un point de vue financier, l’Espagnol étant l’un des joueurs du PSG le moins bien payé avec ses 3,6M€ annuels. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2021, Juan Bernat a dévoilé se voir aller plus loin avec le PSG.

Bernat voit large avec Paris