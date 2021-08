Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo-Raiola, l’été de toutes les folies !

Publié le 3 août 2021 à 15h30 par T.M.

Depuis plusieurs saisons, Mino Raiola a ses entrées au PSG. Et depuis le retour de Leonardo, avec qui il s’entend bien, le célèbre agent multiplie les affaires. Cet été plus que jamais…

Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, Alphonse Areola, Moise Kean, Blaise Matuidi, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Grégory Van der Wiel, Mitchel Bakker, Xavi Simons… Tous ont le même point commun : ils sont ou ont été représenté par Mino Raiola et ont joué ou jouent toujours au PSG. Grâce à ses entrées au sein du club de la capitale, le célèbre agent a placé plusieurs de ses clients au sein du club de la capitale avec plus ou moins de réussite selon certains. Des affaires d’ailleurs facilités par la très bonne relation entre Raiola et la direction parisienne, surtout Leonardo. Depuis le retour du Brésilien au poste de directeur sportif en 2019, les choses se sont d’ailleurs accélérées. Et le lien ne semble clairement pas rompu à l’occasion de ce mercato estival…

Donnarumma… et Pogba ?

Cet été, le PSG et Mino Raiola ont déjà fait affaire. Et pas n’importe laquelle. C’est le transfert retentissant de Gianluigi Donnarumma qui a été négocié et bouclé entre les deux camps. Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, l’Italien a accepté de rejoindre le club de la capitale, qui n’a pas hésité à sortir le chéquier, y compris pour payer les commissions de Raiola. Mais cela serait très loin d’être terminé entre l’agent et le PSG. Actuellement, c’est le cas de Paul Pogba qui est au centre de toutes les discussions. Bien que Mino Raiola ait proposé le joueur de Manchester United à Liverpool comme le10sport.com vous l’a révélé, les discussions seraient surtout très avancées avec le PSG. Ne resterait visiblement plus qu’à se rapprocher des Red Devils et tomber d’accord sur un montant pour boucler l’affaire. Et il ne faut également pas oublier Moise Kean, lui aussi représenté par Raiola. Après un prêt réussi à Paris l’été dernier, l’Italien est revenu à Everton. Mais ce dernier veut retrouver l’effectif de Mauricio Pochettino et Leonardo travaille actuellement pour trouver un accord avec les Toffees.

Pas d’Ibrahimovic !