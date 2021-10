Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prévoit déjà un recrutement XXL pour 2022 !

Publié le 30 octobre 2021 à 1h45 par La rédaction

Tout porte à croire que les dirigeants du PSG ont une vision très claire de leur prochain mercato estival. En voici les contours.

A la lecture des derniers mouvements du PSG, il est aujourd’hui possible d’avoir une lecture très précise de la stratégie de recrutement du club de la capitale l’été prochain. Elle tournera autour de trois gros recrutements : un défenseur central, un milieu défensif et un avant-centre si Mbappe quittait le club.

Des joueurs libres et un transfert XXL

Pour les deux premiers postes, le club de la capitale veut recruter un joueur de calibre en fin de contrat, donc à coût zéro en transfert. De fait, Antonio Rudiger, dont le bail se termine avec Chelsea, est ciblé en charnière, alors qu’au milieu, Paul Pogba (MU) et Franck Kessié (Milan AC) tous deux libres également, sont cochés sur les tablettes, probablement dans cet ordre. Le PSG programme l’essentiel de son investissement en transfert sur le dossier de l’attaquant. Dans cet ordre d’idée, deux joueurs sont prioritaires : Erling Haaland, qui aura une clause à 75 millions, et Robert Lewandowski, qui n’aura plus qu’un an de contrat avec le Bayern s’il ne prolonge pas.