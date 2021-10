Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Solskjaer répond au coup de gueule de Pogba sur son avenir !

Publié le 29 octobre 2021 à 18h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Paul Pogba serait en froid avec Ole Gunnar Solskjaer selon la presse britannique. Révoltée par cette info, qu'elle juge être fausse, La Pioche y est allée de son coup de gueule il y a quelques jours. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach de Manchester United a expliqué la colère de son numéro 6.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United librement et gratuitement à l'été 2022. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, et à d'autres écuries européennes. Pour ne pas arranger les affaires des Red Devils , Paul Pogba serait en froid avec son entraineur Ole Gunnar Solskjaer, ce qui compliquerait les négociations pour une prolongation. Remontée par cette information, La Pioche n'a pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux. « La presse tabloïd veut une fois de plus créer la polémique avec des fake news à 100%. De gros mensonges pour faire les gros titres. Des journalistes qui utilisent mon nom pour être vus alors qu'il n'y a rien à voir. La seule raison pour laquelle j'aborde ces conneries est par respect pour mon entraîneur, mon club et mes fans afin d'envoyer un message clair : moins vous lisez ces gens, mieux vous vous portez, ils n'ont aucune honte et diront n'importe quoi sans aucune base », a posté Paul Pogba en story sur Instagram dernièrement.

«Paul Pogba est venu me voir, en colère»