Mercato : Solskjaer se prononce sur sa situation à Manchester United !

Publié le 29 octobre 2021 à 14h52 par G.d.S.S. mis à jour le 29 octobre 2021 à 14h58

Plus que jamais annoncé sur la sellette alors que Manchester United rencontre de grandes difficultés, Ole Gunnar Solskjaer a fait le point sur sa situation.