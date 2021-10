Foot - Mercato - PSG

Mercato : Pochettino, Zidane... Gros coup dur pour le PSG ?

Publié le 28 octobre 2021 à 22h50 par La rédaction

En Angleterre, on affirme que MU a ciblé en priorité Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane pour l’après Solskjaer. Analyse.

Depuis plusieurs jours, les médias britanniques annoncent que Manchester United a prioritairement ciblé Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane pour la succession d’Ole-Gunnar Solskjaer si le coach norvégien venait à être débarqué. Que faut-il en penser ?

Les deux priorités pour l’après-Mourinho…

Tout cela apparaît tout à fait crédible et ce pour une raison très simple : lors du départ de Mourinho, le club mancunien avait déjà ciblé Pochettino et Zidane comme ses grandes priorités. Mais le premier était non disponible car sous contrat avec Tottenham et le second ne souhaitait pas s’engager en cours de saison. Le board de MU avait alors décidé de prolonger l’intérim de Solskjaer jusqu’à la fin de la saison. Au final, Solskjaer ayant apporté toute satisfaction, MU n’avait pas réactivé les dossiers. Seulement maintenant que le coach norvégien est sur la sellette, il apparaît tout à fait logique que les pistes soient relancées…