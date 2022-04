Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un coup étonnant avec un crack ?

Publié le 28 avril 2022 à 1h45 par La rédaction

Désireux d’assurer le futur du club, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Saido Balde, attaquant d’Hambourg âgé de seulement 13 ans.

Pour trouver les stars du football de demain, les clubs n’hésitent pas à aller chercher des joueurs de plus en plus jeunes. Ces dernières années, le FC Barcelone avait trouvé un accord avec Las Palmas pour le transfert de Pedri dès ses 17 ans, tandis que le Real Madrid avait déjà acheté Vinicius Jr alors que celui-ci n’était âgé que de 16 ans. Ce type d'opération n'a pas échappé au Paris Saint-Germain, qui veut désormais faire de même. Alors que Leonardo s’intéresse notamment à l’attaquant brésilien de 15 ans, Endrick, le PSG suivrait désormais un joueur encore plus précoce.

Paris s’intéresse à Saido Balde