Mercato - OM : Pape Gueye justifie son arrivée dans le projet McCourt !

Publié le 27 avril 2022 à 23h45 par La rédaction

Joueur important de l’effectif de Jorge Sampaoli, Pape Gueye a expliqué ce qui l’avait poussé à rejoindre l’OM il y a près de deux ans.

Arrivé à l’OM à l’été 2020, Pape Gueye était considéré comme l’un des grands espoirs de Ligue 2. Capitaine du Havre à seulement 19 ans, l’international sénégalais a rapidement confirmé qu’il avait le niveau pour s’imposer à l’OM. Malgré le naufrage olympien en Ligue des Champions la saison dernière, Pape Gueye a été l’un des seuls à se faire remarquer. Pour sa deuxième saison marseillaise, le milieu de terrain de 23 ans continue de monter en puissance.

«Quand tu rejoins l'OM, c'est pour gagner quelque chose»