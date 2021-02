Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un coup de folie avec Pogba ?

Publié le 8 février 2021 à 12h45 par D.M.

Le PSG suivrait attentivement la situation de Paul Pogba, qui se dirige vers un départ de Manchester United comme l’avait laissé entendre son agent, Mino Raiola.

« Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato » a confié Mino Raiola dans les colonnes de Tuttosport en décembre dernier. Sous contrat jusqu’en 2022, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United à l’issue de cette saison et le PSG pourrait sauter sur l’occasion pour tenter de se l’offrir.

L'intérêt de Leonardo pour Paul Pogba confirmé