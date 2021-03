Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un énorme coup très inattendu !

Publié le 6 mars 2021 à 19h30 par B.C.

Recruté à l’été 2019, Keylor Navas est rapidement devenu indispensable au PSG. Cependant, cela n’empêcherait pas Leonardo d’être en quête d’un nouveau portier pour préparer la succession du Costaricien, sous contrat jusqu’en 2023.

Après avoir mis la main sur Marco Verratti en 2012 pour seulement 12M€, Leonardo a réalisé une autre opération brillante d’un tout autre genre dès son retour au PSG avec Keylor Navas. Alors qu’aucun gardien ne s’était imposé jusqu’ici dans les cages parisiennes, l’Italo-brésilien est parvenu à mettre la main sur l’ancien portier du Real Madrid pour 15M€, l’un des plus jolis coups de l’ère qatari. Keylor Navas s’est en effet rapidement montré indispensable dans son nouveau club et a été l’un des artisans du parcours historique du PSG en Ligue des champions la saison dernière. On pourrait ainsi penser que l’écurie parisienne n’a pas de soucis à se faire à ce poste dans les prochaines années, puisque Navas vient seulement de fêter ses 34 ans, un âge relativement bas pour un gardien de but. Et pourtant, il semble que Leonardo soit déjà à la recherche de son successeur.

Leonardo à la recherche d’un nouveau gardien