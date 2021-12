Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare déjà un gros coup à 0€ pour l’été prochain !

Publié le 28 décembre 2021 à 17h15 par B.C.

Alors que l’avenir de Georginio Wijnaldum semble déjà incertain au PSG, Leonardo pourrait réaliser un gros coup afin de remplacer l’international néerlandais.

En débarquant libre de Liverpool, Georginio Wijnaldum apparaissait comme la recrue idéale pour le PSG, cherchant à se renforcer dans l’entrejeu. Malheureusement pour le club de la capitale, l’international néerlandais peine à afficher son meilleur niveau à Paris, une situation qui pourrait l’inciter à prendre le large quelques mois seulement après son arrivée au PSG. Alors que Leonardo cherche à boucler quelques départs dans ce mercato hivernal, Georginio Wijnaldum pourrait en effet quitter la capitale, et un retour en Premier League est notamment évoqué pour lui. Et du côté du PSG, on aurait déjà une idée pour sa succession.

Le PSG ne lâche pas Kessié