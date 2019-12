Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait tenter un coup insensé !

Publié le 29 décembre 2019 à 4h00 par A.M.

Malgré l'arrivée de Keylor Navas cet été, le PSG continuerait à prospecter pour trouver un gardien. Leonardo aurait même sondé Marc-André ter Stegen.

L'été dernier, Leonardo a réalisé un très joli coup en bouleversant totalement la hiérarchie des gardiens de but, poste totalement chamboulé. En effet, Gianluigi Buffon, Kevin Trapp et Alphonse Areola sont partis, tandis que Marcin Bulka, Sergio Rico et Keylor Navas sont arrivés. Ce dernier a débarqué en provenance du Real Madrid contre 15M€ et s'est imposé comme le titulaire indiscutable du PSG. Et pourtant, Leonardo n'aurait pas écarté l'hypothèse d'attirer un nouveau portier.

Le PSG se penche sur Ter Stegen