Mercato - PSG : Ter Stegen prêt à rejoindre Leonardo au PSG ? La réponse !

Publié le 28 décembre 2019 à 15h45 par J.-G.D.

Malgré un énorme appel du pied du PSG à son égard, Marc-André ter Stegen ne semble pas disposé à quitter aussi facilement le Barça.

Le poste de gardien reste un dossier chaud de Leonardo. Après avoir recruté Keylor Navas pour reprendre le flambeau d’Alphonse Areola, le directeur sportif du PSG se pencherait sérieusement sur le profil de Marc-André ter Stegen. Mundo Deportivo annonce ce samedi que le club aurait tâté le terrain auprès du portier du FC Barcelone, sur un possible départ l’été prochain. La concurrence s’annonce rude puisque la Juventus et le Bayern Munich seraient à l’affût. Un dossier loin d’être bouclé pour le PSG, et Ter Stegen pourrait mettre des bâtons dans les roues de Leonardo. Explications...

Ter Stegen heureux à Barcelone ?