Mercato - PSG : Leonardo peut toujours y croire pour Paul Pogba !

Publié le 30 octobre 2021 à 18h15 par D.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba n'aurait toujours pas accepter l'offre de prolongation transmise par ses dirigeants et voudrait se laisser le temps de la réflexion avant de trancher.

Annoncé déjà dans le viseur du PSG lors du dernier mercato estival, Paul Pogba continuerait d’être suivi par les dirigeants parisiens. A la recherche d’un milieu de terrain, le club de la capitale garderait un œil sur l’international français, qui voit son contrat avec Manchester United prendre fin en juin prochain et qui n’a toujours pas prolongé son bail. Pourtant, les dirigeants anglais lui ont déjà transmis une offre.

Paul Pogba n'a toujours pas pris de décision définitive