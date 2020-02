Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut souffler un coup avec Kylian Mbappé !

Publié le 15 février 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que l’ombre du Real Madrid plane au-dessus de Kylian Mbappé, elle se serait finalement quelque peu dissipée...

Ces derniers jours, l’avenir de Kylian Mbappé s’est retrouvé au coeur de toutes les rumeurs. Suite à l’accrochage entre l’attaquant du PSG et Thomas Tuchel, la presse espagnole n’avait pas tardé pour relancer le feuilleton au sujet d’une possible arrivée au Real Madrid. Il faut dire que chez les Merengue, on rêve de Mbappé. Dernièrement, il avait même été question d’une offensive à 300M€. Finalement, elle pourrait être reportée à plus tard.

Rendez-vous en 2021 ?

A en croire les informations de Josep Pedrerol, le Real Madrid pourrait prendre une décision tonitruante avec Kylian Mbappé. Actuellement, chez les Merengue, la tendance serait plutôt à ne pas formuler d’offre pour l’attaquant du PSG durant le prochain mercato estival. Par conséquent, Florentino Pérez pourrait attendre 2021 pour passer à l’attaque. A ce moment, le Real Madrid pourrait être dans une meilleure position pour Mbappé, qui pourrait n’avoir plus qu’un an de contrat s’il ne prolonge pas.