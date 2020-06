Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut faire une croix sur cette piste de longue date !

Publié le 15 juin 2020 à 19h30 par Hadrien Grenier

Tandis que la défense centrale du PSG promet d’être l’un des grands chantiers de Leonardo au cours de la prochaine session estivale des transferts, le club de la capitale multiplierait les pistes pour se renforcer dans ce secteur. L’une d’elles, étudiée depuis plusieurs mois, mène à Kalidou Koulibaly. Seulement voilà, tout indique que l’actuel défenseur du Napoli ne portera pas la tunique rouge et bleue la saison prochaine.

Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva quittera le PSG au terme de la saison 2019/2020 qui s’achèvera en août prochain avec la Ligue des Champions. C’est ce qu’a annoncé Leonardo dans les colonnes du Journal du Dimanche au cours d’un entretien paru ce samedi. Le Brésilien de 35 ans ne sera donc prolongé que pour deux mois supplémentaires afin de terminer l’exercice en cours avant de faire ses valises. Mais plus que leur capitaine et un joueur arrivé dès les premiers balbutiements du projet de QSI, le PSG perdra à ce moment-là le véritable patron de sa défense centrale sans lequel il est même parfois bousculé en Ligue 1. Par conséquent, Leonardo n’aura d’autre choix que de compenser le départ de Thiago Silva et étudie de nombreuses pistes dans cette optique. Ce lundi, la Cadena SER a par exemple annoncé que le profil de Lucas Hernandez séduirait tout particulièrement les pensionnaires du Parc des Princes. Seulement voilà, l’international français du Bayern Munich n’est pas l’unique nom à avoir été étudié par le directeur sportif parisien ces derniers mois. Outre la piste délicate menant à Milan Skriniar, les Parisiens ont longtemps lorgné sur Kalidou Koulibaly, qui s’est imposé depuis plusieurs saisons comme le patron de la défense du Napoli. Mais malheureusement pour le PSG, tout porte à croire que cette piste en restera là tant elle apparaît impossible à concrétiser.

La position officielle très ferme du Napoli !

Ce n’est pas la première fois que Kalidou Koulibaly est annoncé sur les tablettes du PSG. Ces dernières années, le nom de l’international sénégalais a en effet fréquemment été associé au club de la capitale et, plus globalement, il a souvent été avancé que celui-ci était prêt à quitter Naples pour rallier la Liga ou la Premier League. Seulement, à chaque fois, la position officielle des pensionnaires du stade San Paulo fut des plus fermes, Aurelio De Laurentiis n’hésitant pas à clamer sur tous les toits qu’il ne laisserait partir son joueur que contre une offre folle, bien supérieure à 100M€. Et si on aurait pu penser que la donne serait différente pour la prochaine fenêtre estivale des transferts, dans un marché qui subira de plein fouet l’impact économique de la COVID-19, il semble finalement n’en être rien au regard des dernières déclarations du boss napolitain. Interrogé par le Corriere dello Sport ce lundi, Aurelio De Laurentiis a effectivement réitéré sa position ferme et sa volonté de ne pas vendre Kalidou Koulibaly à moins d’une proposition financière considérable. « Je ne considère même pas une offre de 60 millions. Je n’ai pas besoin d’argent. Je vois des équipes avec trois ou quatre cent millions de dettes. Je ne dois rien à personne. Fabián a trois ans de contrat avec Naples et Koulibaly deux. Il n’y a aucun problème. Que ce soit Manchester City, Manchester United ou le Le PSG arrive avec 100 millions de dollars, j’y pense et il y a de fortes chances que je les vende aussi longtemps qu’il le souhaite », a-t-il lâché. Cela a le mérite d’être clair : le club de la capitale n’aurait d’autre choix que de mettre la main à la poche pour recruter Kalidou Koulibaly.

En cas de départ, Kalidou Koulibaly privilégie l’Angleterre !