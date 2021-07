Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien pour cette sensation de l’Euro !

Publié le 2 juillet 2021 à 0h15 par A.C.

Très performant avec la Squadra Azzurra à l’Euro, Manuel Locatelli plairait beaucoup au Paris Saint-Germain.

Après Georginio Wijnaldum, arrivée en fin de contrat, le Paris Saint-Germain semble chercher un nouveau milieu de terrain. Si des noms comme Paul Pogba où Granit Xhaka sont annoncés, Leonardo pourrait une nouvelle fois se tourner vers l’Italie, avec Manuel Locatelli. Il faut dire que le milieu a réalisé une excellente saison avec Sassuolo et confirme actuellement à l’Euro, avec la Squadra Azzurra. Le PSG doit toutefois faire face à la forte concurrence de la Juventus, qui tiendrait actuellement la corde pour Locatelli.

Locatelli toujours dans le viseur du PSG, mais...