Mercato - PSG : Leonardo n’avait aucune chance pour ce crack français !

Publié le 9 août 2020 à 5h15 par T.M.

Pour pallier le futur départ de Thiago Silva, Leonardo a notamment pensé à Dayot Upamecano. Alors que le Français a finalement prolongé avec Leipzig, le PSG n’aurait eu aucune chance.

A 35 ans, Thiago Silva va quitter le PSG à l’issue de la Ligue des Champions. Leonardo ne voulant pas le prolonger, il se serait déjà mis en quête de son successeur. Et pour cela, le directeur sportif parisien aurait notamment regarder du côté de l’Allemagne. En effet, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, Leonardo avait notamment pris contact avec l’entourage de Dayot Upamecano afin de parvenir à un accord pour un transfert. Alors que le joueur de Leipzig n’avait plus qu’un an de contrat, un départ aurait pu être possible. Mais finalement, Upamecano a prolongé. Et il semblerait que le PSG n’avait aucune raison d’y croire.

« Je n'ai jamais douté que je resterais »