Mercato - PSG : Leonardo n’a rien pu faire pour cette priorité hivernale…

Publié le 5 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il était également question d’un prêt dans la presse pour l’opération Tanguy Ndombele, seul un échange de joueurs aurait été pris en considération pour le PSG. Mais pour deux raisons précises, Leonardo a échoué. Explications.

Certes, le dossier prioritaire de Leonardo était sans contestation possible de dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino au cours du mercato hivernal. Chose que le directeur sportif du PSG a moyennement réussi puisque Mauro Icardi, Layvin Kurzawa ou encore Julian Draxler évoluent toujours au PSG. Cependant, Sergio Rico est bien parti en prêt, tout comme Rafinha. Pour autant, le PSG aurait pu boucler une arrivée à la toute fin du mercato après avoir vu la porte de Tottenham s’ouvrir pour Tanguy Ndombele. Mais d’après la presse anglaise, il n’aurait finalement pas vraiment été question d’un prêt.

L’échange de joueurs pour Ndombele est tombé à l’eau