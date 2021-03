Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est sous pression pour son coup de cœur !

Publié le 22 mars 2021 à 22h45 par A.C.

Très apprécié par Leonardo, Lorenzo Pellegrini a des chances de quitter l’AS Roma lors du prochain mercato estival.

Il pourrait être une des grandes occasions de l’été. Considéré comme l’un des grands talents du football italien, Lorenzo Pellegrini est sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2022. Les deux parties souhaiteraient continuer ensemble, mais une clause de départ présente dans le contrat de Pellegrini remet tout en cause. L’international italien pourrait partir pour 30M€, ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des grandes écuries européennes. C’est le cas de l’Inter et de la Juventus en Italie, mais surtout du Paris Saint-Germain, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Leonardo est en effet un grand fan de Pellegrini, qu’il a tenté d’attirer au PSG plusieurs fois par le passé.

Une clause active jusqu’au 30 septembre ?