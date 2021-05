Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Eduardo Camavinga !

Publié le 9 mai 2021 à 14h30 par T.M.

Cet été, parmi les priorités du PSG, on retrouverait notamment celle de recruter un milieu de terrain. Et pour cela, Leonardo regarderait notamment du côté de Rennes avec Eduardo Camavinga. Des messages clairs ont d’ailleurs été envoyés dans ce dossier.

A quoi ressemblera le PSG de la saison prochaine ? Pour se relever de l’échec en Ligue des Champions, Leonardo devrait apporter plusieurs changements au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino afin de répondre aux différentes carences du groupe parisien. Ainsi, les priorités du PSG auraient été rétablies et les deux principales seraient de recruter un arrière droit, ainsi qu’un milieu de terrain. Dans l’entrejeu, l’objectif serait d’apporter un peu de densité avec un joueur également capable de créer des actions offensives. Et pour cela, Leonardo voudrait se tourner vers Eduardo Camavinga. A 18 ans, le milieu de terrain de Rennes n’a plus qu’un an de contrat et pourrait bien faire ses valises. Ainsi, le PSG voudrait exploiter cette ouverture et comme l’a révélé Téléfoot ce dimanche, le directeur sportif parisien se serait directement renseigner auprès de Rennes pour connaitre les intentions des Bretons pour l’avenir de Camavinga.

Camavinga se concentre sur la fin de saison…

D’ailleurs, ce dimanche, Eduardo Camavinga s’est confié à Téléfoot et forcément, il n’a pas échappé aux questions sur son avenir. En plus du PSG, l’international français serait notamment dans le viseur du Real Madrid et du Bayern Munich, des intérêts qui font plaisir au principal intéressé, qui ne veut toutefois pas y penser pour le moment. « Où je vais jouer la saison prochaine ? Ce n’est pas quelque chose à laquelle j’ai réfléchi, on se concentre sur Rennes. Le Real Madrid et le Bayern ? C’est sûr que ça fait plaisir, mais ce n’est pas le moment de se concentrer sur ça », a ainsi lâché Camavinga à propos de son avenir.

… Rennes aussi !