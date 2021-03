Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce crack français !

Publié le 25 mars 2021 à 21h10 par A.D.

Pour pallier le départ de Thiago Silva, parti l'été dernier à Chelsea, Leonardo songerait à recruter Jules Koundé. Coéquipier du jeune défenseur français au FC Séville, Diego Carlos a fait clairement comprendre que le PSG ne serait pas seul sur ce dossier lors du prochain mercato estival.

Etincelant sous les couleurs du FC Séville, Jules Koundé aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Alors qu'il n'a pas encore comblé le départ de Thiago Silva (vers Chelsea), le directeur sportif du PSG s'intéresserait de près au jeune défenseur français (22 ans). Et pour satisfaire les désirs du FC Séville, le PSG serait contraint de débourser une somme proche de 58M€ selon les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, journaliste du Guardian .

«De nombreux clubs seront intéressés par lui, c'est certain»