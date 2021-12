Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut boucler deux dossiers chauds !

Publié le 15 décembre 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG risque une nouvelle fois d’assister une fois de plus à une vague de départ au sein de ses jeunes, le club de la capitale aurait l’intention de verrouiller une partie de sa génération 2004.

Le PSG apprend-il de ses erreurs dans la gestion de ses jeunes ? Tout porte à croire que non. Et pour cause, une fois de plus, bon nombre de pépites parisiennes risquent de plier bagage au cours des prochains mois. C’est notamment le cas de Xavi Simons, lui dont le contrat expirera le 30 juin prochain et qui prend plus que jamais le chemin d’un départ libre et d’un éventuel retour au FC Barcelone. Edouard Michut, autre grand espoir sous contrat jusqu’en 2025, pourrait également partir dans le cadre d’un prêt, tout comme Eric Junior Dina Ebimbe après une prolongation de son bail expirant actuellement le 30 juin 2023.

Le PSG veut convaincre Gharbi et Kari de signer leur premier contrat pro