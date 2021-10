Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit une fière chandelle à Pochettino pour Messi !

Publié le 6 octobre 2021 à 10h10 par Th.B.

Alors que certains joueurs du PSG se sont publiquement positionnés la saison dernière afin d’ouvrir les portes du club à Lionel Messi, Mauricio Pochettino aurait lui aussi pesé dans la décision finale de l’Argentin de troquer la tunique du FC Barcelone pour celle du Paris Saint-Germain.

« C’était important que Mauricio Pochettino soit au club. (…) Quand on échange avec quelqu’un, c’est important de sentir que l’énergie est positive. Et c’est ce que l’on a ressenti tous les deux. J’apprécie sa façon de manager l’équipe et j’apprécie sa façon de faire jouer et d’entraîner l’équipe. Tout cela a facilité ma venue au Paris Saint-Germain ». Voici la déclaration que Georginio Wijnaldum a livré aux micros des médias du PSG pour l’émission This is Paris la semaine dernière. Et la première recrue estivale du Paris Saint-Germain ne semble pas être la seule à être dans ce cas de figure puisque pour le recrutement de Lionel Messi, qui a déchaîné les passions, aurait aussi un gros lien avec Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG qui a d’ailleurs été prolongé jusqu’en juin 2023 dernièrement.

Messi attiré au PSG par… Pochettino !