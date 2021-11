Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit livrer une bataille colossale pour Paul Pogba !

Publié le 15 novembre 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait dans le viseur du PSG. Toutefois, le club de la capitale devrait se méfier grandement du Real Madrid et de la Juventus pour La Pioche. En effet, le club merengue aurait fait de Paul Pogba une priorité, tandis que La Vieille Dame aurait déjà tout prévu pour pouvoir rapatrier le milieu de terrain français à Turin.

Après quatre saisons de bons et loyaux services à la Juventus, Paul Pogba a décidé de faire son retour à Manchester United. Partie très jeune du club mancunien, La Pioche avait une revanche à prendre chez les Red Devils . Et après avoir évolué plus de cinq ans en équipe première de Manchester United, Paul Pogba pourrait se lancer un tout nouveau défi à l'issue de cette saison. En effet, le champion du monde français sera en fin de contrat le 30 juin et s'il ne prolonge pas, il va prendre le large et rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement. Pour ne pas voir son numéro 6 partir pour 0€, Ole Gunnar Solskjaer ferait le maximum pour le convaincre de prolonger. Toutefois, Paul Pogba ne serait pas du tout emballé par un renouvellement de bail pour le moment. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG. Après avoir recruté Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma sans payer la moindre indemnité de transfert cet été, Leonardo voudrait en faire de même avec Paul Pogba. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas le seul à avoir cette idée en tête.

Paul Pogba, une priorité pour le Real Madrid

Selon les informations de Calciomercato.com , le Real Madrid serait également prêt à profiter de la situation contractuelle de Paul Pogba pour le recruter librement et gratuitement le 1er juillet. Piste de longue date de la Maison-Blanche , le milieu de terrain de Manchester United serait d'ailleurs l'une des cibles préférentielles de Carlo Ancelotti et de Florentino Pérez, le coach et le président merengue. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, la Juventus serait également à l'affût.

La Juve sait ce qu'elle doit faire pour Paul Pogba