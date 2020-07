Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit déjà oublier ce joueur du Real Madrid

Publié le 27 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Leonardo s’est vu proposer les services de James Rodriguez, cette piste serait déjà à oublier pour le PSG.

Depuis plusieurs semaines désormais, Leonardo cherche un nouveau milieu de terrain pour le PSG. Et si la solution se trouvait au Real Madrid ? En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, à l’occasion d’un échange entre Jorge Mendes et le directeur sportif parisien, le nom de James Rodriguez a été évoqué. Indésirable au Real Madrid, le Colombien a été proposé et pourrait donc venir se relancer dans la capitale. Sur le départ, James Rodriguez n’aurait toutefois pas la tête du côté du PSG…

Direction l’Angleterre ?