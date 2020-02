Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo devrait tenter d’attirer un gardien colossal !

Publié le 26 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que son contrat au Milan AC court jusqu’en juin 2021, Gianluigi Donnarumma pourrait changer d’air l’été prochain. Et le PSG serait toujours dans les petits papiers de Leonardo…

« Jouer aussi longtemps que Gianluigi Buffon ?J’adorerais pouvoir jouer aussi longtemps que lui. C’est un exemple pour nous les gardiens (…) Je m’en sens capable. J’essaie d’être le plus professionnel possible, je prends soin de moi. Je sais qu’arriver jusqu’à cet âge n’est pas facile, mais c’est possible », confiait récemment Keylor Navas dans un entretien accordé à Onze Mondial sur son avenir au PSG. Et alors que le gardien costaricien est déjà âgé de 33 ans, Leonardo pourrait se pencher sur un profil d’avenir dès l’été prochain pour renforcer le PSG.

Donnarumma toujours envisagé au PSG ?

Comme l’a révélé le journaliste Nicolo Schira mardi, Mino Raiola devrait bientôt reprendre ses négociations pour une prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma avec le Milan AC. Mais en cas d’échec, le PSG serait toujours sur les rangs et envisagerait de faire venir le gardien italien l’été prochain, tout comme le Real Madrid.